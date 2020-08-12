Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat kimdir?

12 Ağustos 2020

Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, erkek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı babasının gözleri önünde tabancayla vurarak öldürdü.

Ailenin miraslık tarla davası öncesinde konuşmak için bir araya geldiği, çıkan tartışmanın ardından cinnet geçiren Tolga Polat'ın cinayeti işlediği iddia edildi.

Bu haber sonrasında vatandaşlar, Tolga Polat kimdir, sorusuna yanıt aramaya başladı.

Tolga Polat kimdir?

Tolga Polat, 1975 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Adana'da tamamlayan Polat, 1992 yılında ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde lisans eğitimine başladı. 1996 yılında buradna mezun olan Tolga Polat, 1997 yılında ise Ankara Polatlı'daki Topçu ve Füze Okulunda askerlik görevini tamamladı.

1998 yılında Maliye Bakanlığının açtığı sınava katılan ve kazanan Polar, Adana Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünde memur olarak çalışmaya başladı.

Tolga Polat, 2000 yılında ise İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mersin Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Bu süreçte Adana'nın Yumurtalık ve Hatay'ın Altınözü ilçelerinde Kaymakam Vekili görevlerinde buldundu.

2003 yılındaki Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak, kurs sonrasında sırasıyla Adana'nın Aladağ, Kars'ın Susuz, Niğde'nin Çamardı Kaymakamlıkları, Bingöl ve Erzincan Vali Yardımcılığı ile Hatay-Yayladağı Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

Tolga Polat evli ve 3 çocuk babasıdır.