Hatay ve Muğla'da orman yangını

Hatay'ın Belen ilçesi Amanos Dağları eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sarımazı Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi.

Olay yerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait çok sayıda arasöz ve işçi sevk edildi.

Kızılçam ormanlık alanındaki yangın kontrol altına alındı.

Muğla

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı.

Ağla Mahallesi Düzen mevkisinde kayalık ve sarp arazideki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.