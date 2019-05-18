Hatay'da 1 asker şehit oldu

18 Mayıs 2019

Milli Savunma Bakanlığı, dün Hatay sınır bölgesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışanları yakalamak için yapılan müdahale sırasında meydana gelen silah kazası sonucu Piyade Onbaşı Ertuğrul Üstün'ün şehit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

Kaynak: AA