Hatay'da 10 'yağma' ve 'hırsızlık' gözaltısı

Emniyetten yapılan açıklamada, Hatay'da hasar görmüş binalara girerek yağma ve hırsızlık yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirildiği, bu kapsamda 5 ayrı olayda 10 şüphelinin yakalandığı ifade edildi.

Şüphelilerin üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 tabanca, 11 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 cep telefonu, 2 bilgisayar, 1 güvenlik kamerası, 2 gram narkotik madde, 14 bin 685 lira, 1700 dolar, 4 tam altın ve 1 yarım altının ele geçirildiği aktarıldı.