Hatay'da 12 katlı bina yıkıldı: Sarsıntı vatandaşlara depremi hatırlattı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Hatay'da, mahkeme süreci tamamlanan yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor. Antakya ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde yer alan 12 katlı bir bina, iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı; ancak çevredeki vatandaşlar için yaşanan anlar geçmişin izlerini canlandırdı.

"Alışsak da bu sarsıntılar ve yıkımlar bizi o günlere götürüyor"

Binanın yerle bir olduğu anlar cep telefonu kamerasına yansırken, o anlara tanık olan Mehmet Şirin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Arkamızdaki 12 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Binanın yıkılacağından haberimiz vardı. Yıkım esnasından oluşan sarsıntı, yine maalesef bizi depreme doğru götürdü. Her ne kadar alışsak da bu sarsıntılar ve yıkımlar bizi o günlere götürüyor."

Aynı noktada daha önce de benzer bir yıkımın gerçekleştiğini söyleyen Şirin, "Geçenlerde de aynı yerde yıkım gerçekleştirildi. Bu yerde 14 katlı bir bina yıkıldı. O yıkımdan da etkilendik. Yıkım esnasında çıkan ses, toz bulutu ve sarsıntı bizi deprem gününü hissettiriyordu. Yeni binaların yapılması için hasarlı binaların yıkılması güzel oluyor. Yıkım sarsıntısı büyüktü" ifadelerini kullandı.