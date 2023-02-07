Hatay'da 3 asker depremde şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada, Hatay'da Ulaştırma Uzman Çavuş Hakan Al, Piyade Er Mert Can Sümbül ve Piyade Er Eren Taşkın'ın şehit oldukları belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."