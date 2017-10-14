Hatay’da 7 yabancı uyruklu yakalandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, polis kontrol noktasında durdurulan otomobilde Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 7 Suriyeli yakalandı.
Suriye uyruklu İ.T. (26) yönetimindeki 31 ME 083 plakalı otomobil Hatay Kırıkhan-Kumlu karayolundaki polis kontrol noktasında durduruldu.
Araçta yapılan aramada, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçiş yaptığı tespit edilen 7 kişi yakalandı.
Yakalanan Suriyeliler kimlik kayıt işlemlerinin yapılmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla sürücüsü İ.T. ve yanında bulunan A.M. (34) gözaltına alındı.
Kaynak: AA