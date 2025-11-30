Hatay Payas’ta baba ve oğul aynı takımda! Amatör ligde farklı mevkilerde birlikte forma giyiyor

Hatay’ın Payas ilçesinde amatör ligde mücadele eden Mesa Spor Kulübü, bu sezon sahada örnek bir hikâyeye tanıklık ediyor. Takımın forvet oyuncusu 42 yaşındaki Hayrettin Aykut ile 16 yaşındaki oğlu Enes Aykut, takımın başarısı için yan yana ter döküyor.

Futbola küçük yaşta ilgi duyan Enes, babasının antrenmanlara götürmesiyle 3 yıl önce altyapıda forma giymeye başladı. Gelişim sürecini tamamlayarak A takıma yükselen genç oyuncu, babasıyla aynı sahayı paylaşma hayalini gerçekleştirdi.

Baba Aykut, forvet olarak gol ararken, oğlu Enes sağ ve sol kanatta takıma katkı veriyor. İkili, Mesa Spor’un üst liglere yükselmesi hedefiyle antrenman ve maçlarda aynı renkler için mücadele ediyor.

Hayrettin Aykut, baba–oğul yeşil sahalarda aynı amaç için koşmanın kendisini gururlandırdığını belirterek şunları söyledi:

“Enes küçük yaştan beri futbola hevesliydi. Onu kötü alışkanlıklardan uzaklaştıran şey spor oldu. Aynı sahada mücadele etmek benim için büyük mutluluk. Bu gidişle beni bile geride bırakacak gibi görünüyor.”

"Babam her zaman arkamdaydı"

Enes Aykut ise hayalinin gerçekleştiğini ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Babamı yıllarca herkes övgüyle anlattı. Birlikte oynamak hep hayalimdi. Gol olduğunda birbirimize sarılmak tarif edilemeyecek bir duygu. Babamın hep yanımda olması benim için büyük şans.”