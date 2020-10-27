Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Karayılan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, 10 arazöz, 5 su tankı ve iş makinesiyle alevlere müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA