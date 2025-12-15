Hatay'da deprem mi oldu? Hatay'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? 15 Aralık son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Hatay'ın Antakya ilçesinde bir deprem meydana geldi.

Saat 10:06'da gerçekleşen bu sarsıntının büyüklüğü 4.2 olarak ölçülürken, depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

Valilikten açıklama

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadesi kullanıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de vatandaşların herhangi bir olumsuzlukta "Alo 153" ve "Beyaz Masa" aracılığıyla kendilerine ulaşmasını isteyerek, "Deprem gerçeği maalesef kendini unutturmuyor. Tüm ekiplerimizle her zaman teyakkuz halindeyiz" değerlendirmesinde bulundu.

15 Aralık 2025 - Son depremler listesi

• Antakya (Hatay) – 4.2 (MW) – Derinlik: 7.0 km – Saat: 12:20:00

• Sındırgı (Balıkesir) – 2.5 (ML) – Derinlik: 4.74 km – Saat: 11:51:46

• Simav (Kütahya) – 1.6 (ML) – Derinlik: 7.0 km – Saat: 11:49:03

• Gönen (Balıkesir) – 2.1 (ML) – Derinlik: 15.97 km – Saat: 11:31:22

• Sındırgı (Balıkesir) – 1.4 (ML) – Derinlik: 9.9 km – Saat: 11:25:31

• Kemah (Erzincan) – 1.6 (ML) – Derinlik: 7.0 km – Saat: 11:18:06

• Sındırgı (Balıkesir) – 1.4 (ML) – Derinlik: 5.56 km – Saat: 11:00:50

• Haymana (Ankara) – 1.3 (ML) – Derinlik: 7.0 km – Saat: 10:53:33

• Lalapaşa (Edirne) açıkları / Bulgaristan – 1.2 (ML) – Derinlik: 7.61 km – Saat: 10:41:14

• Keban Barajı – Pertek (Tunceli) – 1.4 (ML) – Derinlik: 7.0 km – Saat: 10:34:42

• Merkez (Bingöl) – 1.6 (ML) – Derinlik: 13.43 km – Saat: 10:33:27

• Buca (İzmir) – 1.9 (ML) – Derinlik: 7.9 km – Saat: 10:04:50

• Çelebi (Kırıkkale) – 1.0 (ML) – Derinlik: 7.0 km – Saat: 10:04:29

• Mecitözü (Çorum) – 2.1 (ML) – Derinlik: 13.73 km – Saat: 09:43:58

• Datça açıkları (Muğla) – 2.6 (ML) – Derinlik: 20.6 km – Saat: 09:26:13

• Mengen (Bolu) – 1.0 (ML) – Derinlik: 7.0 km – Saat: 09:24:00

• Merkez (Bingöl) – 1.9 (ML) – Derinlik: 7.0 km – Saat: 09:08:02

• Şereflikoçhisar (Ankara) – 1.4 (ML) – Derinlik: 8.51 km – Saat: 08:48:17

• Sındırgı (Balıkesir) – 1.2 (ML) – Derinlik: 11.75 km – Saat: 08:43:37

• Gördes (Manisa) – 1.0 (ML) – Derinlik: 6.93 km – Saat: 08:02:31

• Sındırgı (Balıkesir) – 1.5 (ML) – Derinlik: 6.87 km – Saat: 07:57:20

• Sivrice (Elazığ) – 1.2 (ML) – Derinlik: 7.13 km – Saat: 07:53:37

• Sındırgı (Balıkesir) – 1.7 (ML) – Derinlik: 8.74 km – Saat: 07:40:19