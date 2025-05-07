Hatay’da kumar operasyonu: Suçüstü yakalandı, 'Şimdi geldim' dedi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda, kumar oynadıkları belirlenen 3 kişiye toplam 27 bin 741 TL para cezası kesildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi’nde bir kıraathanede kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Baskında, masada bulunan 2 bin TL nakit para ve 108 adet iskambil kağıdına el konuldu.

Operasyon sırasında kumar oynarken suçüstü yakalanan bir kişinin, 'şimdi geldim' diyerek kendini savunmaya çalışması dikkat çekti. O anlar, polis ekiplerinin kameralarına yansıdı.

İş yeri işletmecisi Y.E. hakkında yasal işlem başlatılırken, kumar oynadığı tespit edilen 3 kişiye toplam 27 bin 741 TL idari para cezası uygulandı.