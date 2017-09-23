Hatay'da orman yangını
Hatay'da çıkan orman yangınında dört hektarlık alan zarar gördü. Yangın çıkan bölgede soğutma çalışmaları başladı.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınında dört hektar alan zarar gördü.
Arsuz ilçesi Derekuyu mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Bölgeye sevk edilen bir yangın söndürme uçağı, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su tankı, bir dozer ve yaklaşık 100 kişilik yer ekibi alevlere müdahale etti.
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, ekibin özverili çalışmalarıyla yangının kontrol altına alındığını söyledi.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Ketmen, dört hektar alanın zarar gördüğünü vurguladı.
Kaynak: AA