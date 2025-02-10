Hatay’da patlama sesleri duyuldu! Nedeni belli oldu: Valilikten açıklama

Hatay'da, özellikle Arsuz ve Samandağ ilçelerinde duyulan patlama sesleri endişeye neden oldu. Sosyal medya platformlarında konuya ilişkin çeşitli paylaşımlar yapılırken Hatay Valiliği tarafından da konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Hatay Valiliği tarafından paylaşılan açıklamada, "Hatay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Arsuz ve Samandağ ilçeleri bölgesinde çok ses hissettiren alçak uçuşta bulunan uçakların geçiş yaptığı bildirilmiştir. Yapılan araştırma sonucunda uçakların İskenderun Körfezi'nde eğitim ve tatbikat faaliyeti icra ettiği Hava Radar Komutanlığımızca da teyit edilmiştir. İlimizde herhangi olumsuzluk meydana gelmediği ve bu şekilde paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği hususu saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

'Asılsız iddialara itibar etmeyin' uyarısı

Valilik, uçak seslerinin eğitim ve tatbikat uçuşlarından kaynaklandığını belirterek il genelinde olumsuz bir durum yaşanmadığını vurguladı. Yetkililer, sosyal medyada yer alan asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlattı.