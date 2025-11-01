Hatay'da sokak ortasında iki aile arasında silahlı kavga: 7 kişi yaralandı

Olay, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede narenciye bahçesinde çalışan 2 aile henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Erzin Devlet Hastanesi ve Dörtyol Devlet hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Sokak ortasında yaşanan silahlı kavga anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; 2 grubun sokak ortasında silahla birbirine ateş ettiği görüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.