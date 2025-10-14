Hatay’da Türkiye’nin en büyük atık su tüneli inşa ediliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremin ardından yeniden inşa süreci devam eden Hatay’da dev bir altyapı yatırımı hayata geçiriyor.

Kentte yapımı süren 11 bin 200 metre uzunluğundaki atık su tüneli, tamamlandığında Türkiye’nin en büyük atık su tüneli olacak.

Yüzeyin 20 metre altından geçen tünel, kentin dört bir yanındaki atık su hatlarını birleştirerek Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin altyapısını tek merkezden yönetecek.

“Hatay, altyapı açısından 50 yıl boyunca sorun yaşamayacak”

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Samandağ ilçesi sınırlarındaki 8. geçitte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Masatlı, “Asrın felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat depremleri, Hatay’ın hem üstyapısında hem altyapısında büyük tahribat yarattı. Ancak güçlü devletimizin desteğiyle kentimiz yeniden doğuyor” dedi.

Masatlı, projenin 2026 yılı Nisan ayında hizmete alınmasının planlandığını belirterek şunları söyledi:

“Bu proje tamamlandığında, Hatay en az 50 yıl boyunca altyapı sorunu yaşamayacak. Bu yalnızca çevreyi koruyan bir mühendislik yatırımı değil; aynı zamanda halk sağlığını, şehir estetiğini ve yaşam kalitesini yükselten stratejik bir adımdır.”

11 bin 200 metre uzunluğunda, 180 bin metreküp kapasiteli dev tünel

Vali Masatlı, projenin teknik detaylarını şöyle aktardı:

“Defne ilçemizden başlayarak Antakya merkez ve Samandağ’ı kapsayan tünelimiz, 11 bin 200 metre uzunluğunda, 430 metre çapında ve 180 bin metreküp kapasiteli. Tünel, yerin 20 metre altında doğal eğimle çalışarak herhangi bir enerji maliyeti olmadan atık suları toplayacak.”

Tünelden toplanan atık sular, kurulacak biyolojik arıtma tesisi ile arıtılacak ve tarımsal üretimde yeniden kullanılabilir hale getirilecek.

Asi Nehri tertemiz akacak

Masatlı, projenin tamamlanmasıyla birlikte Asi Nehri’nin kirliliğine de çözüm getirileceğini vurguladı:

“Bu proje sayesinde Asi Nehri’ne artık hiçbir kanalizasyon hattı akmayacak. Nehrimiz yeniden tertemiz bir şekilde şehir içinden akacak.”

Vali, ayrıca projenin taşkın ve sel riskini azaltarak altyapı güvenliğini kalıcı biçimde güçlendireceğini ifade etti.

2026’da tamamlanacak

Projenin 10 farklı şafttan oluştuğunu belirten Masatlı, “2026 yılı Nisan ayında projenin tamamen bittiğini ve hizmete alındığını hep birlikte göreceğiz” dedi.

Çalışmalar tamamlandığında Hatay, sürdürülebilir ve çevreci bir altyapı modeline sahip olacak.