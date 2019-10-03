Hatay'da zırhlı araç devrildi: 2 şehit, 5 yaralı
Belen ilçesinde jandarmaya ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu 7 asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan iki uzman çavuş şehit oldu.
Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu iki uzman çavuş şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devrildi.
Kazada yaralanan 7 asker, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan iki uzman çavuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA