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Hatay'daki antrepo yangını kısmen kontrol altında

Arsuz'da dün bir antrepoda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün bir antrepoda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı.

Arsuz'a bağlı Nardüzü Mahallesinde bir firmaya ait içerisinde pamuk, kereste ve plastik ham madde bulunan antrepoda dün çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Gece boyu devam eden söndürme çalışmalarında yangın kısmen kontrol altına alındı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünün helikopteriyle yangına dün havadan ve karadan müdahale edilmiş, ekipler, havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara vermişti.

Yangının tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.