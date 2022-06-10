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Hatay'daki antrepo yangını kontrol altına alındı

Arsuz'da dün bir antrepoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde dün antrepoda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Karaağaç ve Nardüzü mahalleleri sınırındaki firmaya ait, pamuk, kereste ve plastik ham madde bulunan antrepoda çıkan yangını söndürme çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla sürdürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Antrepodaki çalışmalar devam ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünün helikopteriyle yangına dün havadan ve karadan müdahale edilmiş, havanın kararmasıyla helikopterle müdahaleye ara verilmişti.