Hatay'daki deprem konutlarında teslim tarihi kesinleşti!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Kurum, zor bir afeti hep birlikte yaşadıklarını, o günden beri de el birliğiyle bu mücadeleyi sürdürmeye gayret gösterdiklerini ifade etti.

Kurum, amaçlarının bir an önce köy konutuyla, ilçesiyle, beldesiyle, peyzaj düzenlemesiyle Hatay'ı eskisinden daha iyi hale getirebilmek olduğunu dile getirdi.

Kurum şöyle devam etti: "Hep birlikte Hatay'ın çocuklarının, evlatlarının huzur, güven içerisinde yaşayacağı yeni yerlerin inşasını gerçekleştiriyoruz. İnşallah söz verdiğimiz gibi 2025 yılı sonu itibarıyla Hatay'da, 11 ilde evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz."