Hatay'daki İSDEMİR fabrikası fırınlarında patlama

14 Aralık 2019

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Sarıseki Mahallesi'nde faaliyet gösteren İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda (İSDEMİR) henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamanın ardından fabrikadan yoğun dumanlar yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vali Doğan: Ölen ya da yaralanan yok

Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, patlamanın fabrikadaki 4 yüksek fırından birinde ilk belirlemelere göre yaşanan delinme sonucu meydana geldiğini söyledi.

İSDEMİR ve İskenderun Belediyesi itfaiye ekiplerinin duruma müdahale ettiğini belirten Doğan, "İSDEMİR'de yüksek fırında meydana gelen patlamada ölü ya da yaralı yok. Gerekli müdahaleler yapılıyor." dedi.