Hatay'daki yangın alanı havadan görüntülendi, MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, "Hatay'da meydana gelen orman yangının söndürülebilmesi için TSK'ya ait İHA, araç-gereç ve personelimiz, Hatay Valiliği ile koordinasyon içinde söndürme çalışmalarında görev yapmakta, süreç yakından takip edilmektedir." açıklaması yaptı.
Hatay'daki orman yangını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait insansız hava aracı, araç-gereç ve personelin de katıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı.
Hatay'daki yangın ile ilgili TSK'ya ait İHA, araç-gereç ve personelin Hatay Valiliği ile koordinasyon içinde söndürme çalışmalarında görev yaptığı bildirilen açıklamada, "Süreç yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.
Hatay'daki yangın alanı havadan görüntülendi
Hatay'ın Antakya ilçesinde devam eden orman yangını ve yanmış alanlar havadan görüntülendi.
Samandağ ilçesi kırsalında 4 gün önce başlayıp, Antakya ilçesi kırsalına sıçrayan orman yangınına müdahale sürüyor.
Ekipler hava ve karadan yoğun şekilde alevlere müdahale ederken, yangın bölgesi ve yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi.
Yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45'i teknik 792 personelle müdahale devam ediyor.
Kaynak: AA