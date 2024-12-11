“Hatay’ı ayağa kaldıracak yatırımları hayata geçiriyoruz”

Recep ŞENYURT

Hatay’ı deprem sonrası daha dayanıklı ve sürdü­rülebilir bir şehir haline getirmenin yanında, ekonomik anlamda ayağa kaldırmak, kül­türden sanata, spordan sağlığa, ulaşımdan sosyal hayatın iyileş­tirilmesine kadar çalışmalar sü­rüyor.

Kentin stratejik öneminin yanında yaş meyve sebze, lojistik ve demir çelik ürünleri başta ol­mak üzere Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğuna dik­kat çeken Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay’da dünyanın en büyük ihya ve inşası ile iyileştir­me operasyonunun yapıldığını kaydetti. Hatay insanının kenti­ne olan düşkünlüğüne dikkat çe­ken Masatlı, “İnsanlarımız kent­lerine dönmek, burada yaşamla­rına devam etmek istiyor. Bizim de tüm çabamız bir an önce kalı­cı konutları tamamlayıp insanla­rımıza güvenli bir şehir sunabil­mek. Bunun için olağanüstü bir çaba ve gayret ile çalışıyoruz” di­ye konuştu.

18.7 milyon metreküp enkaz 11 ayda kaldırıldı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat depreminde il genelin­de büyük yıkım yaşandığını belir­terek, 87 bin 230 yapı ve 322 bin 639 bağımsız bölümün yıkıldığı­nı veya ağır hasar aldığını hatır­lattı. Deprem sonrası ortaya çı­kan toplam enkaz miktarının 18.7 milyon metreküp olduğunu ifa­de eden Vali Masatlı, bunun 36.8 milyon metrekareye denk geldi­ğini kaydetti.

Vali Masatlı, Hatay genelinde normal iş programına göre 2,5 yıl sürmesi öngörülen enkaz kaldırma çalışmalarının, günlük 350-400 binanın yıkılma­sıyla planlanandan çok daha kısa sürede, 11 ayda tamamlandığını açıkladı, çalışmalar kapsamın­da, ortaya çıkan enkazın 23 farklı alana döküldüğünü söyledi. Ma­satlı, yapılan hızlı ve etkili çalış­maların şehirde hayatın yeniden normale dönmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Hatay depreminde ortaya çı­kan enkazın çevreye duyarlı şe­kilde bertaraf edilmesi ve yeni­den kazandırılması amacıyla “Deprem Enkazının Çevreye Du­yarlı Yönetimi ve Tehlikeli Atık­ların Güvenli Bertarafı Projesi” de hayata geçirildi.

Vali Mustafa Masatlı, Altınözü ilçesi Enek Dö­küm Sahası’nda kurulan tesisin enkaz ayrıştırma ve geri kazanım konusunda ülkemizde hayata ge­çirilen ilk tesis olduğunu bildirdi. Projenin Japon Hükümeti ve Bir­leşmiş Milletler Kalkınma Prog­ramı (UNDP) işbirliğinde Çev­re, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Valilik koordinesin­de yürütüldüğünü aktaran Vali Masatlı, tesisin yılda 1 milyon ton enkazı ayrıştırma kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Vali Masatlı, Hatay genelinde 151 bin 811 konut, 21 bin 755 ti­carethane, 787 ahır olmak üze­re hak sahipliği kabul sayısının 173 bin 353’e ulaştığını anımsat­tı. Yapılması gereken konut sayı­sının 136 bin 250, yapılması gere­ken işyeri sayısının 15 bin 816 ve yapılması gereken ahır sayısının toplam 152 bin 821 olduğunu kay­deden Masatlı, Hatay’da yerin­de dönüşüm kapsamında, işyeri için 16 bin 830, konut için 78 bin 818, ahırlı konut için 332 başvuru olmak üzere, toplam 95 bin 980 başvuru bulunduğunu, il genelin­de 3 bin 692 bağımsız birim için toplam 727 yapı ruhsatı / kırsal inşaat izin belgesi düzenlendiği­ni, ruhsat alım oranının ise yüzde 3 olduğuna dikkat çekti.

“Riskli alanın imar planı itiraz başvuruları değerlendirildi”

Hatay’ın önemli merkezlerin­den olan Kurtuluş Caddesi, Ke­malpaşa caddesi ve Tarihi Uzun Çarşıda çalışmaların sürdüğünü aktaran Vali Masatlı, “Kurtuluş Caddesi’nde 69 tescilli yapımı­zın 64’ünde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Kemalpaşa Caddesi’nde 426 adet iş yerinin yapımı planlandı. 6 Şubat dep­remlerinin ikinci yıl dönümünde 194 işyeri hak sahiplerine teslim edilecek.

Tarihi uzun Çarşı’da bir yandan yıkımlarımız devam ederken etap etap yapım çalış­maları sürüyor. Tarihi Uzun Çar­şı, eskisinden daha güçlü şekil­de inşa edilecektir” dedi. Masatlı, 307 hektarlık riskli alanın revize koruma amaçlı imar planı itiraz başvurularının da değerlendiri­lerek, askıya çıkıldığını aktardı.

Hatay’da prefabrik işyerleri hayata geçirildi

Hatay Valisi Mustafa Masat­lı, deprem sonrasında yıkılan ve­ya ağır hasar gören iş yerlerinin yerine yenilerinin yapılması ve bölgenin ekonomik kalkınma­sına katkı sağlanması amacıy­la hayata geçirilen projeler hak­kında bilgi verdi.

Vali Masatlı, 6 bin 180 prefabrik iş yerinin inşa edildiğini, ayrıca Antakya Gast­ronomi Çarşısı ve Kültür Sanat Çarşısı’nın tamamlandığını du­yurdu. Antakya Gastronomi Çar­şısı projesi kapsamında 18 adet restoranın tamamlandığını be­lirten Masatlı, restoranın yakla­şık 150 metrekare kapalı ve açık alana sahip olduğunu ifade ede­rek, “Eski Antakya Evi görünüm­lü restoranlarımızı, mimarisi ve peyzajı ile eski Antakya sokak­ları ve Asi Nehri temsili konsep­tinde şehrimize kazandırdık.

Bu çarşı, yüzyıllara dayanan mutfak kültürümüzü yaşatacak ve dün­ya ile buluşturacaktır. Aynı sof­rada birleşen halkımızın birliği­nin, dayanışmasının ve kardeşli­ğinin en güzel ifadesi olacaktır” dedi. Defne ilçesi Çekmece Ma­hallesi’nde son dokunuşları ya­pılan Kültür Sanat Çarşısı’nın da kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi olacağına dikkat çeken Masatlı, hayata geçirilen projele­rin Hatay’ın kültürel ve gastrono­mi değerlerini yeniden canlandı­racağını vurguladı.

Vali Masatlı, “7 restoran, 1 kafe, 82 adet dük­kânın yer aldığı çarşıda; el sanat­ları satış dükkânları, gastrono­mi eğitim alanları, 40 kişilik cep sinema, konferans salonu, sanat eğitim salonu, etkinlik alanları, basketbol sahası ve spor aletleri alanı bulunacak. Ayrıca, atıl du­rumdaki gemi konteynerleri res­toran olarak dönüştürülerek hiz­mete sunulacak” dedi.

Kadınlar coğrafi işaretli ürünleri dünyaya pazarlıyor

Vali Masatlı, Hatay’da mevcut 35 kadın kooperatifine ek olarak 14 yeni kadın kooperatifi kurul­duğunu ve toplam sayının 49’a ulaştığını belirtti. Bu kooperatif­lerin ürünlerinin satış ve pazar­lamasını kolaylaştırmak için Be­len ilçesinde bir lojistik merkezi kurulduğunu ifade eden Masat­lı, merkezin coğrafi işaretli ürün­lerin Türkiye geneline ve dünya pazarlarına ulaştırılmasına im­kân sağladığını bildirdi. Kadın kooperatiflerine yönelik destek­ler kapsamında, 672 bin 750 TL hibe desteği sağlandığını akta­ran Masatlı, konteyner kentler­de kadınların istihdamına yöne­lik sayacılık kursu atölyelerinin açıldığını söyledi.

Ayrıca, kadın kooperatiflerine 30 yeni iş yeri tahsis edildiğini belirten Masat­lı, kooperatiflerin ürünlerini tek bir çatı altında tanıtmak ve sat­mak için HayatHatay üst markası ve www.hayathatay.com adlı web sitesinin oluşturulduğunu ifade etti. Türk Patent ve Marka Kuru­mu’nun 2023 yılı verilerine göre Hatay'ın, coğrafi işaret başvuru­larında Türkiye birincisi olduğu­nu anımsatan Vali Masatlı, Ha­tay’ın coğrafi işaret tescili almış ürün sayısını 25’ten 38’e çıkar­dıklarını ve yapılan 86 yeni baş­vuruyla bu sayıyı 124’e ulaştırma­yı hedeflediklerini dile getirdi.

“Hatay’ı gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz”

Eğitim yatırımları için 9,75 milyar lira tutarında kaynak sağ­landığını kaydeden Vali Masat­lı, “Yatırım programları ile bir­likte, 5 Şubat tarihinde 14 bin 700 olan derslik sayısının 16 bin 700’e ulaştırılarak, eskisinden de iyi bir Hatay’ı gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz” diye ko­nuştu. İskenderun’da 762 kişi kapasiteli modüler öğrenci yur­dunun tamamlandığını, bin kişi kapasiteli Antakya Öğrenci Yur­du ile 750 kapasiteli İskenderun Öğrenci Yurdu inşasının başla­dığını anımsatan Vali Mustafa Masatlı, yurt ve spor tesislerinin bakım ve onarımı ile diğer ilçele­re yapılacak gençlik merkezleri, spor salonları ve yüzme havuzla­rı ile stadyum bakım ve onarım­larına 6.5 milyar TL destek veril­diğini bildirdi.

Sağlık alanındaki yatırım be­delinin 16,2 milyar lira olduğunu anımsatan Vali Masatlı, 18 yeni ai­le sağlığı merkezi ile 1.000 yataklı Hatay Şehir Hastanesi’nin de ya­tırım programına alındığını du­yurdu. Vali Masatlı, Dörtyol-Has­sa otoyol ve demiryolu projesinin 44 milyar liraya ihale edildiğini, 21.5 milyar lira tutarında kaynak ayrılan İskenderun-Topboğazı otoyolu ve Antakya bağlantı yolu­nun yapım çalışmalarına başlan­dığını, Dörtyol-Erzin yolu yapı­mının tamamlandığını, 11,9 mil­yar lira yatırım bedelli havalimanı onarımı ve yeni pist çalışmaları­nın sürdüğünü, ayrıca 3.8 milyar lira yatırım bedelli İslahiye-Has­sa Kırıkhan, Antakya-Reyhan­lı yolu ve Hatay Havalimanı yolu projesi yol yapım çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Sanayi siteleri için 3.75 milyar lira kaynak ayrıldı

Vali Masatlı, Hatay’da 4 yeni sanayi sitesinin yapımı için 3,75 milyar lira tutarında kaynak ayrıldığını kaydetti. Antakya Sanayi Sitesi’nde hasar alan 530 dükkânın 194’ünün yeniden inşa edildiğini, Antakya Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’ndeki 183 dükkânın,

Erzin Sanayi Sitesi’ndeki 71 dükkânın ve Hatay Sanayi Sitesi’ndeki 104 dükkânın ise yapım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Vali Masatlı, Yayladağı ilçesi Şenköy Sanayi Sitesi’nin de yatırım programına alındığını duyurdu.

Tarım ve hayvancılığa 1.8 milyar lira

Tarım ve hayvancılık çalışmalarına 1.8 milyar lira tutarında yatırım ve hibe desteği sağlandığını, depremde hayvanları telef olan vatandaşların tamamına yeni hayvanlarının dağıtımının yapıldığını dile getiren Vali Masatlı, Altınözü Enek Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi’nin de Cumhurbaşkanlığınca alt yapı yapım programına alındığını duyurdu. Vali Masatlı, Hatay’daki 315 işletmeye SEECO Projesi kapsamında 2.5 milyon euro destek verildiğini ayrıca 24 yeni proje için de 450 milyon lira tutarında kaynak sağlandığına vurgu yaptı.

İşletmelerin ayağa kalkması için destek

Hatay’ın kısa zamanda ekonomik anlamda toparlanması amacıyla Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın da

(KOSGEB), 13 bin 204 mikro ve küçük ölçekli işletmeye 4.465 milyar lira, 819 mikro ve küçük ölçekli işletmeye ise 42 milyon lira tutarında hibe desteği sağladığını anımsatan Vali Masatlı, bu kredi ve hibelerin miktarının 4.5 milyar lirayı bulduğuna dikkat çekti.

İçme suyu yatırımlarına 2.4 milyar TL

Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde Hatay’da içme suyu, kanalizasyon ve atık su altyapısı alanında önemli yatırımlar gerçekleştirildiğini söyleyen Mustafa Masatlı, "Toplam 2.4 milyar TL bütçeyle hayata geçirilen projelerle, içme suyu, kanalizasyon, atık su terfi merkezleri, yağmur suyu terfi merkezleri ve paket atık su arıtma tesislerinin inşaatları tamamlanırken, mevcut atık su arıtma tesisleri onarıldı. Proje kapsamında Reyhanlı’nın yıllardır süregelen içme suyu sorunu tamamen çözüme kavuşturuldu" dedi. Vali Masatlı, şehir genelinde içme suyu altyapısını güçlendiren çalışmalar kapsamında: 10 bin metreküplük bir içme suyu deposu, 1.000 metreküplük bir içme suyu deposu, 3 adet terfi merkezi, 23 bin 500 metre muhtelif çaplarda terfi hattının inşa edildiğini kaydetti.