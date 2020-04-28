Hatipoğlu, pandemi sürecinde önceliğini iç pazara verdi

28 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk

En büyük dış pazarı olan Ortadoğu ülkelerine ihracatını artıran firma, piyasaya ihtiyaç duyulan ürünleri sunmak amacıyla mesai saatlerini yeniden düzenledi. Mersin'de bakliyat ithalat, ihracat ve eleme işlemleriyle Ankara ile Bursa’da çuvallı veya paket bakliyat üretimiyle satışını ara vermeden sürdürdüklerini belirten Hatipoğlu Tarım Ürünleri Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sözen, “Koronavirüs salgını ülkemizde görülmeye başladıktan sonra tüketicilerin temel gıda maddeleri ve bakliyat ürünlerine yönelmesiyle özellikle perakendede yoğun talep alıyoruz” dedi.

“Hasat sezonuna kadar yeterli stoklara sahibiz”

Mersin’de 2 bin, Ankara’da bin ve Bursa’da 3 bin metrekarelik tesislerinde salgın süreci için gerekli stoğa sahip olduklarını aktaran Ali Sözen, “Başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere dış pazarlardan aldığımız siparişler artış gösteriyor. Bu ani talep artışıyla özellikle mevcut stokların hızla erimesi toptan fiyatlarda ve perakende sektöründe büyük bir talep artışına yol açtı. Ancak hem firmamızda hem de ülkemizde yeni hasat sezonuna kadar yeterli stoka sahibiz. Gelen talepleri karşılamak adına daha çok çalışarak, tüketicinin sağlıklı gıdaya erişmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

“Hijyeni her zaman ön planda tutuyoruz”

İlk olarak Ankara’da bakliyat sektöründe faaliyetlerine başladıklarını 1980 yılında Mersin'de, 2007 yılında da Bursa’da hizmet verdiklerini ifade eden Sözen, “Nohut, fasulye ve mercimek grubunda hem yurtiçi hem de yurtdışından tedarik ettiğimiz ürünlerle üreticiden tüketiciye ulaşıyoruz. Pirinç ve bulgur grubunda ise anlaşmalı olduğumuz fabrikalardan aldığımız ürünleri piyasaya arz ediyoruz. Aldığımız ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 ve sahip olduğumuz TSE belgesiyle bir yandan kurumsallaşma çalışmalarımızı sürdürüyor, diğer yandan da kaliteyle hijyeni her zaman ön planda tutarak çalışmalara devam ediyoruz” şeklinde konuştu.