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Hava koşulları deniz ulaşımını aksattı

Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun saat 19:30'a kadar gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul seferleri iptal edildi.

Hava koşulları deniz ulaşımını aksattı
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 18.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 19.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.

BUDO'nun bugün planlanan önceki seferleri de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.

Kaynak: AA

BUDO

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