Hava koşulları deniz ulaşımını aksattı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'nun saat 19:30'a kadar gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul seferleri iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 16.30 ve 18.00 saatlerindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 17.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) ve 19.30'daki İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri programdan kaldırıldı.
BUDO'nun bugün planlanan önceki seferleri de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.
Kaynak: AA