Hava koşulları uçuşları etkiledi: Sabiha Gökçen'de bazı uçuşlar iptal edildi

İstanbul'da beklenen kötü hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndaki bazı uçuşların iptal edileceği açıklandı. Havalimanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 11 Şubat Salı günü uçuşların yüzde 5'i, 12 Şubat Çarşamba günü ise yüzde 10'u iptal edilecek.

"Çağrı merkezleri ve internet siteleri takip edilmeli"

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yapılan açıklamada, "Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararıyla, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat tarihteki uçuşların yüzde 5'i ve 12 Şubat tarihindeki uçuşların ise yüzde 10'u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.