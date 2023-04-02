Hava sıcaklığı yine düşecek (2-6 Nisan arası hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayınladı. Bugünden itibaren ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken başta Marmara bölgesi olmak üzere Karadeniz, Ege ve İç Anadolu da yer yer sağanak yağış görülecek.

Çarşamba günü ise İstanbul ve birçok ilde ani bir hava sıcaklığı düşüşü yaşanacak. Mevsim normallerinin üstünde seyreden 18 dereceleri gören hava sıcaklığının 10 dereceye düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Samsun, Çorum, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

5 Nisan Çarşamba günü Marmara Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da 17-18 derece arasında görülen hava sıcaklığı ani bir düşüş yaşayarak 10 dereceleri görecek.

Deprem bölgesinde sağanak yağış

Deprem bölgesinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyrederken Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta bugün sağanak yağışlar etkili olacak.