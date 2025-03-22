Hava sıcaklıkları artacak mı? Önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak?

Mart ayıyla birlikte sıcaklıkların artması beklenirken, bu hafta yurt genelinde sıcaklıklar hissedilebilir ölçüde düştü. Bazı illerde kar yağışı görülürken, bazı illerde dondurucu soğuklar etkili oldu.

Hafta sonunun gelmesiyle güneş kendini göstermeye başlarken; yeni haftada havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, yeni haftayla birlikte hava durumu nasıl olacak? İşte tahminler...

Yeni haftayla birlikte hava nasıl olacak?

Sıcaklıkların önümüzdeki hafta batıdan başlayarak artması bekleniyor. Sıcaklıkların önümüzdeki hafta yine 25 derecelere çıkacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da önümüzdeki hafta sıcaklıklar ortalama 20 dereceyi bulacak. Mega kentte güneş yeni haftayla birlikte kendini iyice hissetirecek.

Ankara'da ise sıcaklıkların 17-24 derece olması bekleniyor. Yeni haftada şehirde parçalı bulut bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de ise yeni haftada hava sıcaklıkları 23-27 civarında olacak. Şehirde sıcaklıkların hissedilir ölçüde artacağı tahmin ediliyor.

Antalya'da ise hava sıcaklıkları yeni haftada 22-26 derece olacağı tahmin ediliyor.

Van'da hava sıcaklıkları yeni haftada 4-9 derece olacak.

Konya'da da sıcaklıklar hissedilebilir ölçüde artıyor. Sıcaklıklar, şehirde 21-24 derece olacak.

Trabzon'da yeni haftada parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 13-17 derece olacak.

Pazar günü hava nasıl olacak?

Marmara Bölgesi'nde yarın havanın güneşli olması bekleniyor. Sıcaklıklar 20 dereceyi bulabilir.

İç Anadolu'da pazar günü sıcaklıkların 4- 5 derece yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Ege'de yarın yağış bekleniyor. Sıcaklıklar 7-18 derece civarında olacak.

Akdeniz'de güneşli hava hakim olacak.

Karadeniz'de yer yer sis ve yağış bekleniyor.

Doğu Anadolu'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise sıcaklıkların artması bekleniyor.