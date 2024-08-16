Hava sıcaklıkları azalacak: Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı (16 Ağustos hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 16 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Son değerlendirmelere göre, Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri, Rize çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu

SİNOP °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sonra kuzeyi kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık