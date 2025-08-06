Hava sıcaklıkları bugün 28 ilde 40 derecenin üzerini gördü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, hafta boyunca sıcaklık yurdun batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Bugün 28 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 46,4 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Siirt'in Kurtalan ilçesinde 46,4 dereceyle kayıtlara geçti. Kurtalan'ı 45,7 derece ile Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesi ve 45,2 dereceyle Şırnak'ın Cizre ilçesi takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK(C°)

Siirt - Kurtalan 46,4

Eskişehir - Sarıcakaya 45,7

Şırnak - Cizre 45,2

Diyarbakır - Silvan 44,6

Batman - Hasankeyf 44,4

Mardin - Dargeçit 44,3

Bilecik - İnhisar 43,3

Şanlıurfa - Ceylanpınar 43,3

Karabük il merkezi 43,2

Bingöl - Genç 42,8

Gaziantep - Araban 42,8

Malatya - Yazıhan 42,6

Adıyaman - Besni 42,4

Kahramanmaraş - Pazarcık 42,1

Muş - Hasköy 42,1

Elazığ - Palu 41,9

Tunceli il merkezi 41,5

Sakarya - Taraklı 41,4

Erzincan - Kemaliye 41,3

Karaman il merkezi 41,3

Mersin - Mut 41,2

Zonguldak - Devrek 41

Ankara - Nallıhan 40,9

Bartın - Ulus 40,6

Manisa - Selendi 40,6

Kütahya - Gediz 40,5

Hatay - Kırıkhan 40,3

Kilis - Elbeyli 40,1