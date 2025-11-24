Hava soğuyor, yağmur geliyor! Meteoroloji'den 6 ile 'kuvvetli yağış' alarmı, Bugün hava nasıl olacak? 26 Ekim il il hava durumu, İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayınlanan son hava tahmin raporlarına göre, yurdun büyük bir bölümünde sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Şiddetli yağış bekleniyor

Tahminlere göre yağışlı hava; Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bir bölümü (Sivas hariç), Batı Karadeniz'in tamamı ile Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde etkili olacak. Ayrıca, Mersin'in batı ilçelerinde de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış geçişleri bekleniyor.

Özellikle Muğla (Doğu kesimleri), Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak, Bartın illerindeki vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarıda bulunuldu. Bu çevrelerde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı belirtildi. Antalya için ise sarı kodlu uyarı verildi.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması önem arz ediyor.

Sıcaklıklar düşüyor, sis ve pus görülecek

Hava sıcaklıklarında ise batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derecelik bir düşüş bekleniyor. Yurdun diğer bölgelerinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.

Gece ve sabah saatlerinde ise hava koşulları nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç bölgelerinde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanabileceği tahmin ediliyor. Sürücülerin bu saatlerde daha dikkatli olmaları öneriliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, İç Ege'nin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

AFYOKARAHİSAR 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu Batı Akdeniz ile Mersin'in batısının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya ve Isparta çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin (Sivas hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 10°C

Az bulutlu

KARS °C, 13°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Az bulutlu

VAN °C, 12°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 16°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 18°C

Az bulutlu