Hava yolu şirketine glüten cezası!

Çölyak hastası yolcunun glütensiz sandviç talebini karşılamayan AJET Hava Taşımacılığı firmasına, 141 bin 934 lira idari para cezası uyguladı.

Ceza, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) tarafından sağlık temelinde ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle verildi.

Yolcunun uçuştan önce haya yolu firmasına ekstra ücret ödeyerek sandviç ve uçak içi ikram talebinde bulunduğu öğrenildi.

Çölyak hastaları buğday, arpa, çavdar ve yulaf ve bu ürünlerden elden edilen tahıl ürünlerini tüketemiyor.

Firma talepte bulunulmadığını iddia etti

Antalya Ankara uçuşu için AJET Hava Taşımacılığı firmasından, "Premium Bundle" uçak bileti alan çölyak hastası mağdur E.T., sağlık durumu nedeniyle yolculuk esnasında ikram edilen sandviçin glütensiz olmasını firmadan talep etti.

Talebi karşılanmayan E.T., Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) başvuruda bulundu.

E.T.'nin başvurusu üzerine AJET'ten alınan yazılı görüşte, yolcunun çölyak hastası olduğu bilgisini şirkete iletmediği, sandviç talebini de belirtmediği iddia edildi.

Firma, uçakta satılan sandviçin glütensiz seçeneğinin bulunmadığını, operasyonel imkansızlık nedeniyle yerine getirilmesi mümkün olmayan hizmet talebinin karşılanmamasının ayrımcılık yasağını ihlal etmediğini savundu.

Görüşme kayıtları istendi

Bunun üzerine TİHEK, mağdur E.T.'nin çağrı merkeziyle yaptığı görüşmenin kayıtlarını şirketten talep etti. Yapılan incelemeler sonucunda E.T.'nin, çağrı merkeziyle yaptığı görüşmede, çölyak hastası olduğunu ve glütensiz sandviç talebinde bulunduğu öğrenildi.

Glütensiz ekmek talebi için çağrı merkeziyle yapılan telefon görüşmesinde şirket çalışanın, "Bunu tam olarak bilemiyorum ama geri bildiriminiz operasyon birimimiz tarafından değerlendirilir ve normalde dosya birimi tarafından dönüş sağlanır. Net bir bilgi veremiyorum ama aciliyetinizi ilettim" şeklinde cevap verdiği görüldü.

"Ayrımcı etkiler doğuran bir muamele"

TİHEK ise yaşananların ayrımcılık olduğunu ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

“Görünüşte ayrımcı olmayan her türlü eylem, işlem ve uygulamalar sonucunda bir kişinin, sağlık durumuyla bağlantılı olarak hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma bakımından nesnel olarak haklılaştırılamayan dezavantajlı konuma sokulması ise sağlık durumu temelinde dolaylı ayrımcılık teşkil etmektedir.

Başvuranın çölyak hastalığına rağmen kendisine tüm yolculara verilen sandviçlerden sunulması, görünüşte tarafsız ve objektif olan ancak ayrımcı etkiler doğuran bir muamele olduğu açıktır."

Uçuştan önce bildirmesine rağmen gereken yapılmadı

Avukat Baki Kırılmaz, TİHEK'in kararını şöyle değerlendirdi:

“Bir hava yolu firmasından bilet alan bir yolcunun çölyak olmasına rağmen glütensiz sandviç talebinin kendisine verilmemesi sebebiyle ayrımcılık yasağı ihlaline uğradığına dair bir karar verildi. Yolcu daha öncesinden biletle birlikte kendisi ekstra ücret ödeyerek sandviç ve uçak içi ikram talebinde bulunmasına ve bu talebi uçuştan öncesinde havayoluna bildirmesine rağmen kendisine sandviç teslim edilemedi."

"TİHEK' başvurun"

Avukat Baki Kırılmaz, bu tür olaylarla karşılaşıldığında TİHEK'e bir avukat aracılığıyla veya şahsi olarak başvurulabileceğini ifade edip, şu açıklamaları yaptı:

“Yolcu hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na bir başvuru yaptı. İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da başvuruyu inceleyip yolcunun gerçekten ayrımcılık yasağına uğradığına haklarının ihlal edildiğine karar vererek üst sınırdan 141 bin liralık bir ceza verdi hava yolu firmasına.

Bu durumda vatandaşlarımız kendileri herhangi bir konuda haklarının ihlal edildiğini düşünüyorlarsa bir avukat vasıtasıyla ya da tek başına Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na başvuru yaparak ihlal edilen hakkını göstererek ve bu konuda gerekçelerini sunarak kurumdan gerekli cezaların verilmesini talep edebilirler."