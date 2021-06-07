Hava yolunu kullanan sayısı mayısta 5,5 milyonu aştı

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Mayıs ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 38.668, dış hatlarda 25.160'a ulaştı.

Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 3.121.536, dış hat yolcu trafiği 2.438.433 oldu. Böylece mayısta direkt transit yolcular ile birlikte toplam 5.568.364 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; mayıs ayında iç hatlarda 38.750 ton, dış hatlarda 186.696 ton, toplamda ise 225.446 ton oldu.

İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon 825 bin yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'na mayıs ayında 16.444 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 3.905 uçuş, dış hatlarda 12.539 uçuş gerçekleşti.

Havalimanında mayısta iç hatlarda 491.249, dış hatlarda 1.333.984 olmak üzere toplamda 1.825.233 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'na ise mayısta 3.364 uçak iniş kalkış yaptı. Böylece bu iki havalimanında toplam 19.808 uçak trafiği gerçekleşmiş oldu.