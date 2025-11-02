Havaalanında çileden çıkan Reha Muhtar kara listeye alındı

Gazeteci ve sunucu Reha Muhtar'ın uçağını kaçırınca havaalanındaki görevlilerle tartışması sosyal medyada gündem olurken, Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün de Muhtar'ın davranışları nedeniyle kara listeye alındığını açıkladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Reha Muhtar’ın havaalanında telefonla konuşurken X-Ray cihazından geçmeye çalıştığı, güvenlik görevlileri kendisini uyarınca da, “Telefonla konuşuyorum, gelmiyorum” şeklinde karşılık verdiği görüldü.

“Bu nasıl bir zulüm?"

Ortam Muhtar'ın tavırları ile gerilirken, personelin kendisini çıkışa doğru yönlendirmesi üzerine çileden çıkan bir dönemin ünlü sunucusu, “Bu nasıl bir zulüm? Siz hayatta zulmetmeyi annenizden mi öğrendiniz, babanızdan mı öğrendiniz, Show Haber’den mi öğrendiniz?” diyerek tepki gösterdi.

"Artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listede"

Gündem olan görüntülerin ardından THY İletişim Başkanı Üstün, Muhtar'ın kara listeye alındığını duyurdu. Üstün, sosyal medya hesabından yapıtığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Havalimanı güvenlik kuralları herkesin güvenliği için geçerlidir ve hiçbir istisna yapılmaz.

Uçuşu öncesinde bu kuralları ihlal etmeye çalışıp görevli personele karşı uygunsuz davranan Reha Muhtar, artık Türk Hava Yolları uçuşlarında kara listededir. Uçuş güvenliği ve insana saygı bizim için her zaman önceliktir."