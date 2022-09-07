Havaalanlarındaki yolcu sayısı yüzde 56.9 arttı

ANKARA (DÜNYA)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ocak-Ağustos döneminde toplam yolcu sayısının yüzde 56,9 artarak 118 milyon 599 bini aştığını söyledi. Bakan Karaismailoğlu, aynı dönemde üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiğinin yüzde 37.8 artışla 1 milyon 224 bine çıktığını kaydederken, Ağustos’ta 13 milyon 777 bini dış hat olmak üzere yolcu trafiğinin 21 milyon 957 bin olduğunu aktardı.

Yazılı açıklama yapan Adil Karaismailoğlu, iniş kalkış yapan uçak sayısının iç hatlarda 78 bin 161, dış hatlarda ise 86 bin 589 olduğunu kaydetti. Üst geçişler ile birlikte toplam 202 bin 556 uçak trafiği gerçekleştiğinin altını çizen Karaismailoğlu, “Uçak trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 artış gösterdi. Ayrıca; 2019 yılı Ağustos ayı uçak trafiğinin yüzde 98’ine ulaşılmış oldu. Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkemizde büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, bu yılın ağustos ayında, 2019 yılının aynı ayına kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Toplam yolcu trafiğinde 2022 yılı Ağustos ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 94’ü gerçekleşti” diye konuştu.

Karaismailoğlu’nun verdiği bilgilere göre, iç hat yolcu trafiği 8 milyonu, dış hat yolcu trafiği ise 13 milyonu aştı ve transitlerle birlikte hizmet verilen yolcu sayısı 21 milyon 957 bin oldu.

Ağustos ayında İstanbul Havalimanı’ndaki uçak trafiği; iç hatlarda 10 bin 757, dış hatlarda 30 bin 817 olmak üzere toplamda 41 bin 574 oldu. bu dönemde 5 milyon 90 bini dış hatlarda olmak üzere toplam 6 milyon 823 bin yolcuya hizmet verildi.