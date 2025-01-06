Havalar soğudu, talep arttı! Kilosu 500 TL, aktarlarda kış çayı mesaisi!

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte vatandaşlar, soğuk algınlığına karşı doğal çözümler aramaya yöneldi. Özellikle grip ve nezleden korunmak isteyenlerin tercihi olan kış çayları, aktarlarda en çok satılan ürünlerden biri haline geldi.

Kış çayının içerisinde hangi bitkiler var, faydaları neler?

Geçtiğimiz yıl 400 şu an ise kilosu 500 TL'den satılan kış çayı hakkında önemli bilgiler aktaran Aktar Cihan Özdemir, kış çaylarının içeriğinde en az 6-7 çeşit bitki bulunduğunu belirterek, “Kış çaylarının olmazsa olmazları arasında ıhlamur, ada çayı, zencefil, tarçın, karanfil ve zerdeçal yer alıyor. Ayrıca hatmi çiçeği, papatya, meyan kökü ve ebegümeci gibi bitkiler de karışıma eklenebilir. Doğru oranlarda tüketildiğinde, kış çayı soğuk algınlığına karşı koruyucu bir etki sağlar” dedi.

Kış çayı nasıl hazırlanır?

Kış çayı tüketirken miktara dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, “Bir çorba kaşığı kış çayını 2-3 bardak suyla 5-6 dakika kaynattıktan sonra 10 dakika dinlendirerek tüketmek en doğrusudur. Gün içinde 2-3 bardaktan fazlası alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Özellikle ıhlamur, doğal antibiyotik etkisiyle öksürük ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkili bir çözümdür” ifadelerini kullandı.

Kış çayı alırken nelere dikkat edilmeli?

Tüketicilere kış çayı alırken dikkatli olmalarını öneren Özdemir, bitkilerin tazeliğinin önemine işaret etti:

“Renginde solukluk, nemlenme, kararma veya tüylenme olan bitkiler kullanılmamalı. Raf ömrü geçmiş ürünler bazen karışıma eklenebiliyor. Gözle kontrol ederek taze ürünler tercih edilmeli. İnternetten alınan ürünler görsellerle karşılaştırılarak değerlendirilmelidir.”

Aileler için kış çayı tüketim tavsiyeleri

Bir ailenin kış boyunca 6-7 paket kış çayı ile ihtiyacını karşılayabileceğini belirten Özdemir, kış çaylarının günlük tüketiminde dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Ayrıca düzenli olarak günlük 1 bardak kış çayı tüketiminin, soğuk algınlığına karşı koruyucu bir etki sağlayacağına dikkat çekti.