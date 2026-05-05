Havalimanı yer hizmetlerinde yeni dönem başladı

Havalimanlarında yer hizmetlerine ilişkin yetki, ruhsat ve hizmet kapsamını düzenleyen mevzuatta değişikliğe gidildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre, yap-işlet-devret modeli kapsamında inşa edilip işletmesi özel sektöre bırakılan havalimanı ve havaalanlarında, işletmecinin sorumluluğundaki ön izin, çalışma ruhsatı ve sözleşmelere ilişkin işlemler Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından yürütülecek.

Terminal ve ruhsat kullanımına yeni kurallar

Düzenleme kapsamında kargo terminalleri ile A ve B grubu işletme ruhsatına sahip terminalleri kullanan hava taşıyıcılarına, D grubu çalışma ruhsatı ile yer hizmeti verilmesine izin verilmeyecek.

Bununla birlikte, D grubu çalışma ruhsatına sahip bir yer hizmeti kuruluşunun aynı havalimanında birden fazla C grubu terminal işletme ruhsatına sahip olması halinde, bu terminalleri kullanan hava taşıyıcılarına aynı ruhsatla hizmet sunulabilecek. Bu durumda ayrıca D grubu çalışma ruhsatı alınması gerekmeyecek.

Ön izin sürecinde yeni kriter

Yer hizmetleri için ön izin veya çalışma ruhsatı verilmesi sürecinde, terminal ofisleri ve iş yerleri de dikkate alınarak havalimanı işletmecisinden ön izin görüş yazısı alınması şartı getirildi.

Mevcut uygulamada, aynı havalimanında aynı yer hizmeti için birden fazla kuruluşla anlaşma yapılamazken, yapılan değişiklikle uçak özel güvenlik hizmeti ve denetimi için yerli hava taşıyıcılarına bu zorunluluk kaldırıldı.