Havalimanında gözaltına alınan Kemal Özkiraz serbest bırakıldı

Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Emniyet, Özkiraz'ın, hakkındaki 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’ suçlamasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığını duyurmuştu.

Kemal Özkiraz, emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Özkiraz, serbest kaldıktan sonra konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Özkiraz, paylaşımında, "Yenişafak isimli üzeri yazılı bir kâğıtta köşe yazarı olduğu iddia edilen, İbrahim Karagül isimli bir şahsın şikâyeti sonucunda ifade işlemi için gözaltı olmuş. Serbestim. Arayan soran, yazan herkese saygı ve minnetlerimi sunarım." ifadelerini kullandı. (ANKA)