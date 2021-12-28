"Havalimanını Türkiye ve Katar'a değil, BAE'ye verin"

Kerim Ülker

ABD askerlerinin geri çekilmesiyle birlikte yönetimin el değiştirdiği Afganistan’da Taliban, ülkenin dünyaya açılan kapısı Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın işletmesi için görüşmelere devam ediyor. Taliban Yönetimi’ni ilk tanıyan ülkelerden biri olan Türkiye ve Katar’ın Kabil Havalimanı için görüşmeleri devam ederken, Birleşik Arap Emirlikleri de projeyle ilgilenmeye başladı. Anadolu Ajansı, 23 Aralık’ta Türkiye ve Katar’ın Kabil Uluslararası Havaalanı’nın iki ülke ortaklığıyla işletilmesi konusunda anlaştığını duyururken, Birleşik Arap Emirlikleri ise anlaşma tamamlanmadan elini çabuk tutmak istiyor. Katar-Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Kabil Havalimanı’nın işletmesi konusunda rekabet devam ederken, ülkenin en önemli iş örgütleri ise tarafını seçti.

BAE’de 200 binden fazla Afgan yaşıyor

Afgan Haber Ajansı Tolo News’e konuşan Afganistan Tüccarlar Konseyi Başkanı Obaidullah Sadar Khail, “Bu sözleşme Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaşayan Afganlar için önemli. Bu sözleşme BAE'ye verilmeli. 200 binden fazla Afgan BAE'ye yerleşti. Ülkeye milyonlarca dolar yatırım yaptı. Rejim değişikliğinden önce iki ülke arasında günlük yaklaşık 10 uçuş vardı. Kabil-BAE arasındaki uçuşlar durdurulursa tüccarlar ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak” diyerek projenin Türkiye ve Katar’a verilmemesi çağrısında bulundu. Ajansa konuşan iş insanları da benzer görüşte.

Ajans haberinde işadamlarının BAE'ye yatırım yaptığına ve Katar veya Türkiye'nin kontrolü ele geçirmesi durumunda faaliyetlerinin engellenebileceğine inanıyor.

Geçtiğimiz hafta Katar ve Türkiye'den yetkililer, Kabil Uluslararası Havalimanı'ndaki operasyonları görüşmek üzere Afganistan'ı ziyaret etmişti. Anlaşma aynı zamanda Balkh, Herat, Kandahar ve Khost illerindeki havaalanlarını da kapsıyor.

Afganistan Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü İmamuddin Ahmedi, tarafların anlaşmaya varmadığını ve anlaşma sağlanana kadar istişarelerin devam edeceğini söyledi.