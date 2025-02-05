Havalimanlarını kullanan yolcu sayısı arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün ocak ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük verilerini değerlendirdi.

Uraloğlu, Türkiye'deki havalimanlarını ocakta direkt transit yolcularla birlikte 16 milyon 223 bin 575 kişinin kullandığını bildirdi.

Geçen yıla göre yolcu sayısı arttı

Yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş ve kalkış yapan uçak sayısının yılın ilk ayında iç hatlarda 72 bin 517, dış hatlarda ise 58 bin 293 olduğunu belirten Uraoğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 175 bin 353'e ulaştığını ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 arttığını ifade etti.

Uraloğlu, ocakta iç hat yolcu trafiğinin 7 milyon 541 bin 325, dış hat yolcu trafiğinin ise 8 milyon 676 bin 918 olarak gerçekleştiği bilgisini vererek, "Direkt transit yolcularla birlikte toplam 16 milyon 223 bin 575 yolcu seyahat etti. 2024 yılının aynı ayıyla kıyaslandığında direkt transit dahil toplam yolcu trafiğinde yüzde 9,9 artış gerçekleşti." dedi.

Ocakta iç hatlarda 68 bin 813 ton, dış hatlarda 296 bin 776 ton yük taşındığına dikkati çeken Uraloğlu, bir ayda taşınan yükün 365 bin 589 tona ulaştığını kaydetti.

Havalimanlarındaki yolcu trafiği

Bakan Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda ise ocak ayında uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 3, dış hatlarda 33 bin 918 olmak üzere toplamda 42 bin 921'e ulaştığını aktardı.

Uraloğlu ayrıca, "İç hatlarda 1 milyon 233 bin 651, dış hatlarda 5 milyon 200 bin 919 olmak üzere toplamda 6 milyon 434 bin 570 yolcuya hizmet verildi. Ocak 2025'te hizmet verilen yolcu trafiği, 2024'ün aynı ayıyla kıyaslandığında yüzde 7 arttı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yolcu trafiğinin ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16 arttığının altını çizerek, yolcu trafiğinin iç hatlarda 1 milyon 579 bin 308, dış hatlarda 2 milyon 88 bin 194 olmak üzere toplam 3 milyon 667 bin 502 olduğunu bildirdi.

Söz konusu havalimanında uçak trafiğinin iç hatlarda 9 bin 102, dış hatlarda 12 bin 622 olmak üzere toplamda 21 bin 724 olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, Atatürk Havalimanı uçak trafiğinin ise söz konusu ayda 2 bin 281 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında da yolcu sayısı arttı

Uraloğlu, ocakta turizm merkezlerindeki havalimanlarında hizmet sunulan yolcu sayısının iç hatlarda 1 milyon 284 bin 451, dış hatlarda ise 806 bin 195 olmak üzere toplam 2 milyon 90 bin 646'ya çıktığını ifade etti.

Bu yerlerde iç hatlarda 11 bin 508, dış hatlarda ise 6 bin 167 olmak üzere toplamda 17 bin 675 uçak trafiği gerçekleştiği bilgisini veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yeni yılın ilk ayında, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 840 bin 145, Antalya Havalimanı'nda 1 milyon 20 bin 962, Muğla Dalaman Havalimanı'nda ise 82 bin 92 yolcuya hizmet verildi.

Muğla'daki Milas-Bodrum Havalimanı'nda toplamda 104 bin 585 yolcuya hizmet verilirken Gazipaşa Alanya Havalimanı'nda toplamda 42 bin 862 yolcu trafiği gerçekleşti."