Havayolu şirketlerini zorlayan maliyet: Yakıt maliyetleri rekor seviyelere ulaştı

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Küresel havayolu şirketleri, yükselen akaryakıt fiyatlarının etkisini finansal tablolarında daha belirgin şekilde hissetmeye başladı. ABD merkezli United Airlines, bu yıl jet yakıtı maliyetlerinin mevcut petrol fiyatlarına göre yaklaşık 6 milyar dolar artacağını öngördüğünü açıkladı.

Şirketin ikinci çeyrek bilançosuna göre yalnızca bu dönemde yakıt harcamaları geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,3 milyar dolar arttı. Bu artış, yıllık bazda yüzde 84'lük yükselişe işaret etti.

Artan maliyetler bilet fiyatlarına yansıdı

United Airlines, hava yolu ulaşımına yönelik talebin güçlü seyretmesi sayesinde yükselen bilet fiyatlarının yakıt maliyetlerindeki artışı kısmen dengelediğini belirtti.

Benzer bir tablo Delta Air Lines cephesinde de yaşandı. Şirket, ikinci çeyrekte yakıt için 4,4 milyar dolar harcadığını ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 arttığını açıkladı.

Delta CEO'su Ed Bastian ise hava yolu taşımacılığına yönelik talebin güçlü kalmaya devam ettiğini belirterek, artan yakıt giderlerini dengelemek amacıyla bilet fiyatlarını yükselttiklerini ve kısa vadede fiyat indirimi planlamadıklarını söyledi.

Jet yakıtı fiyatları savaşın etkisiyle zirveye çıktı

Jet yakıtı fiyatları, ABD ile İran arasında devam eden savaşın enerji piyasaları üzerindeki etkisiyle nisan ayında galon başına yaklaşık 5 dolarla tarihi zirvesini gördü. Son verilere göre ise jet yakıtının galon fiyatı 3,64 dolar seviyesinde bulunuyor.

Sektör temsilcileri, artan maliyetlere karşı yalnızca bilet fiyatlarını yükseltmekle yetinmiyor. Havayolu şirketleri, düşük verimli uçuş rotalarını geçici olarak askıya alırken, bazı hatlarda yakıt ek ücreti uyguluyor ve ek bagaj ücretlerini artırarak maliyet baskısını azaltmaya çalışıyor.