Havran AK Parti Belediye Meclis Üyesi Anıl, silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçe merkezinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Havran Belediye Meclis Üyesi Mehmet Anıl Yüksel, ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alınan Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Saldırının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, faillerin yakalanması için Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir yaptığı sosyal medya açıklamasında, "Kıymetli yol arkadaşımız Mehmet Anıl Yüksel’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Faillerin adalet önünde gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" dedi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.