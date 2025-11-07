Havvanur Yurtsever’in HSK üyeliğine seçilmesi Resmi Gazete’de yayımlandı

TBMM Genel Kurulu’nda Hakim ve Savcılar Kurulu için hukuk dalındaki öğretim üyeleri ve avukatlar arasından üye seçimi yapılmıştı. Seçime Havvanur Yurtseven, İsmail Ergüneş ve Mustafa Naim Yağcı katılmıştı. 306 milletvekilinin katıldığı birinci oylamada Yurtseven 245, Ergüneş 22 ve Yağcı 24 oy alırken, 15 oy ise geçersiz sayılmıştı. 303 milletvekilinin oy kullandığı ikinci oylamada ise Yurtsever 191, Ergüneş 65 ve Yağcı 36 oy alırken, 11 oy da geçersiz sayılmıştı.

Havvanur Yurtsever ve İsmail Ergüneş'in yarıştığı üçüncü tur oylamada, ad çekme usulüne göre Havvanur Yurtsever seçildi HSK üyeliğine seçilmişti. Bugün ise Havvanur Yurtsever’in HSK üyeliğine seçilmesine dair TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.