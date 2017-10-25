Hayat kurtaracak servis projesi

25 Ekim 2017

Geçen ağustosta servis aracında unutulduğu için hayatını kaybeden Alperen'in ölümüne ilişkin iddianamenin kabul edilmesinin üzerine, dün dört bakan Okul Servis Araçları Yönetmeliği Bilgilendirme Toplantısında yeni yönetmelikle okul servislerinde alınan önlemleri açıklamıştı.

Alperen'in 11 yaşındaki ablası Yaren Sakin'den ise çocukların okul servislerinde unutulmasını engelleyecek proje geldi. Proje sayesinde, servis şoförü kontağı kapattıktan sonra koltuklarda unutulmuş çocuk olup olmadığını kontrol ederek aracın en arkasında bulunan butona basacak. Butona basılmaması halinde 2 dakika içerisinde alarm çalarak şoför uyarılacak.

"Başka aileler aynı acıyı yaşamasın"

Yaren Sakin, "Kardeşim Alperen Ağustos ayında serviste unutularak hayatını kaybetti. Ben ve ailem çok büyük bir acı yaşadık. Başka ailelerin böyle bir acı yaşamaması için bu projeyi geliştirdim. Aracın içinde unutulma olayları genellikle şoförlerden kaynaklanıyor. Çünkü aracın içini kontrol etmeden gidiyorlar. Yaptığım projede servis araçlarının arka tarafına bir buton yerleştireceğiz. Servis şoförleri kontağı kapattıktan sonra koltukları kontrol edecek ve daha sonra bu butona basacak. Eğer basmazsa 2 dakika içerisinde alarm çalacak. Böylece şoför yeniden araca gelerek butona basacak. O sırada koltukta unutulan bir çocuk olup olmadığını da görmüş olacak" dedi.

"Tüm servis araçlarında zorunlu olmalı"

Servis içi güvenlik sistemi projesini Yaren Sakin ile birlikte yürüten Proje Danışmanı Çağla Bulut da, "Yaren, kardeşinin hayatını kaybetmesi sonrasında servis için güvenlik sistemi projesi yapmak istediğini söyledi. Biz de hemen harekete geçerek birlikte böyle bir sistem geliştirdik. Bu bilimsel bir proje. Projemizi sergileyebileceğimiz tüm platformlara gönderebiliriz ancak bizim nihai hedefimiz Türkiye'deki tüm okul servislerinde bu sistemin zorunlu olması. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığına öneride de bulunacağız" diye konuştu.

Okul servislerine yeni düzen

Kaynak: İHA