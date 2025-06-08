Hayat kurtaran selfie! Fotoğrafa dikkatli bakınca...

Kurban Bayramı'nda Amasya merkeze bağlı Sıracevizler köyündeki yakınlarını ziyaret eden 42 yaşındaki Mehmet Fatih Hatipoğlu, kontrol etmek üzere kendisine ait olan tarlaya gitti.

Hatıra olarak cep telefonuyla yaptığı selfie çekiminin ardından fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak üzere incelerken tişörtünün üzerindeki böceği gören üç çocuk babası, yakından baktığında bunların kene olduğunu fark edince panikledi. Sonrasında ellerine eldiven takarak üzerindeki keneleri vücuduna temas etmeden temizledi.

Şu an için herhangi bir rahatsızlık belirtisi bulunmadığını anlatan Hatipoğlu, "Bu fotoğraf hayat kurtaran selfie oldu. Çünkü ölümle burun buruna geldik. Herkes benim kadar şanslı olmayabilir" diye konuştu.

Keneler ölümcül olabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı’na (KKKA) neden oluyor.