Hayat pahalılığının milletimizi bunalttığının farkındayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 22'nci Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla bir video mesaj paylaştı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajından satır başları...

- Girdiğimiz her seçimden 1. çıkarak bugünlere geldik. Partimizin hangi kademesinde olursa olsun, bu kutlu davada emek veren her kardeşime teşekkür ediyorum. İlk günden bugüne sandıkta verdiği destekle AK Part'nin yanında olan aziz milletimin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum.

- 14 Mayıs'ta Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki gayretleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Seçim sürecinin siyasi tarihimizde ayrı bir yeri olacağına inanıyorum.

- Bizim bu muhterislerle kaybedecek vaktimiz yok. Bize düşen görev bir yandan milletimize verdiğimiz görevleri yerine getirmek bir yandan 2024 mahalli idari seçimlere gece gündüz hazırlanmaktır.

- Seçimlerde elde ettiğimiz başarıların gerisindeki gerçek budur. Hayat pahalılığının son dönemde milletimizi bunalttığının farkındayız. Yine biz bunu çözeceğiz.

- Depremde 104 milyar lira yük verdi. Milletinbeklentisini cevapsız bırakmadık. Vesayetle boğuşurken karşımızdaki gücün sınır tanımayan ceberrutluğunu biliyorduk.

- Ekonomi üzerinden çevrilen oyunları biliyoruz. Belediyede emaneti alıp ehline vereceğiz. Yerel seçim için şimdiden çalışmaya başlayın.