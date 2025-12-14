Gülşah Durbay kimdir? Gülşah Durbay hastalığı neydi? Gülşah Durbay öldü mü?

Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'dan gelen haber sevenlerini üzdü.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Başkan Durbay hayatını kaybetti.

Gülşah Durbay'ın hastalığı neydi?

Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı olan Durbay, göreve geldikten kısa bir süre sonra kolon kanseri ile mücadele ettiğini duyurmuştu.

1 Aralık'ta rutin kontrolleri için hastaneye giden Durubay, kan tablosunda ve beslenme durumunda saptanan bozulmalar nedeniyle Dahiliye Servisi'ne yatırılmıştı.

Ardından 2 Aralık'ta çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan Durubay yoğun bakıma alınmıştı.

Son olarak Manisa Şehir Hastanesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Durbay’ın mevcut çoklu organ yetmezliği nedeniyle klinik durumu ağırlaştığı ve entübe edildiği belirtilmişti.

Gülşah Durbay nereli, kaç yaşında?

Gülşah Durbay, 1988 yılında Manisa'da dünyaya geldi.

Eğitim hayatına memleketinde başlayan Durbay daha sonra eğitimi için Ankara'ya gitti.

Durbay, Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden 2011 yılında, Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden ise 2024 yılında mezun oldu.

Durbay, Yaşar Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlamasının yanı sıra, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde de ekonomi ve finans alanında doktorasına başladı.

İş hayatında gıda sektörünün önde gelen uluslararası firmalarında çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Durbay, şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yaptı.

Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde 2014 yılında İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı ve 2015-2020 yılları arasında iki dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini yerine getirdi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.

Gülşah Durbay bir dönem Gıda Mühendisleri odası Manisa Temsilciliği, Manisalılar Derneği ve Sosyal Demokrasi Vakfı’nda (SODEV) yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde de bulundu.

Ayrıca Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, 29 Ekim Kadınları Derneği ve İkinci Yüzyıl Derneği üyeliği de bulunuyor.