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Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bağımsız Türkiye Partisi Kurucusu ve Genel Başkanı Haydar Baş, Trabzon'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kurucusu ve Genel Başkanı Haydar Baş'ın, Trabzon'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. BTP Genel Başkanı Haydar Baş, memleketi Trabzon'da, ailesinden 8 kişi ile 'Covid-19' testleri pozitif çıkınca hastanede koronavirüs tedavisine alınmıştı.

Akçaabat ilçesindeki özel hastanede 4 gündür tedavi gören Baş, solunum desteğine ihtiyaç duyunca dün yoğun bakım servisine alındı. Haydar Baş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün yaşamını yitirdi.

Haydar Baş ve ailesinin oturduğu Akçaabat'a bağlı Sarıtaş Mahallesi, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alınmıştı.

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