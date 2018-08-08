Haydar Baş'tan dava sürecine ilişkin açıklama

08 Ağustos 2018

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş, Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davayla ilgili hakkında çıkan haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Siyasi ve akademik hayatı boyunca Türk milletinin birliği, devletin bekası, Atatürk ilkelerinin ve inkılaplarının yaşatılması için çalıştığını belirten Baş, partisinin de bu gayeler istikametinde çalıştığını aktardı.

Bu süreçte dava dosyaları 20 bin sayfaya ulaşan iftira ile dolu oyunlara alet edilmek istendiklerini savunan Baş, hepsinden alnını akı ile çıktıklarını ve 72 senelik ömründe hukuk dışına çıkmadığını ifade etti.

Baş, haberlerde yer alan davanın müştekisi Mustafa Eraslan ile aralarındaki ihtilafta da adaletin yerini bulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak bazı mihraklar, tutanakları basına sızdırmanın suç olmasına rağmen, karşılığını kendilerinin bildiği menfaatlerle bu suçu işlemeyi göze alarak bizlerin ifadelerini çarpıtarak basına yansıtmıştır. Yargı süreci devam ettiği için dava konusu ve içeriği hakkında bilgi vermeyi uygun görmüyoruz. Devam eden davanın tutanak kayıtlarının dosya içeriğine ve aslına aykırı şekilde basına yansıması, bir kez daha büyük bir oyunun içine çekilmek istendiğimizi gösteriyor. Büyük Türk milleti şahsımı ne bir dava dosyasıyla ne de basit oyunlarla tanıyacak. Zaten Mustafa Eraslan'ın ortaya koyduklarının tamamı, yalandır ve iftiradır. Biz ömrümüzü adadığımız Türk milleti ve devleti için yapmak istediklerimizle zaten gözler önünde ve gönüllerdeyiz. Devam eden yargı süreci esnasında tutanakları yayınlayan siteler için gerekli yargı süreci başlatılacaktır. Türk adaletine güvenimiz tamdır."

"Ömrü boyunca hukuk dışına çıkmamıştır"

Baş'ın Avukatı Hakan Güler de yaptığı açıklamada, müvekkili ile ilgili bazı basın yayın organlarında yalan ve yanlış haberlerin yer aldığını ileri sürerek, bu yayınların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Anayasanın 38. maddesinde "Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz." ifadesinin yer aldığına vurgu yapan Güler, "Halen devam eden ve henüz karara bağlanmamış olan bir dava nedeniyle sanki müvekkil suç işlemiş gibi, sadece şikayetçinin iddialarına dayalı şekilde yayın yapılması TCK 288. maddesinde düzenlenen 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu' oluşturmaktadır. Yargılamanın devam etmesine rağmen bir kısım basın organları bazı haksız ve gerçeklere aykırı iddiaları gündem etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Avukat Güler, iddiaların açıklığa kavuşması için kamuoyunun bazı konularda aydınlatılmasına ihtiyaç duyulduğunu aktararak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş, takviye edici gıda üretimi, tanıtımı ve pazarlanması için kendisinden borç isteyen Mustafa Eraslan'a yüklü miktarda borç vermiş ve bunun karşılığında senetler almıştır. Anılan senetlerin bir kısmı ödenmiş, bir kısmı vadesi geldiği halde ödenmemiştir. Ödemesi yapılmayan bu senetler için icra takibi başlatılmıştır. Bu takipte Mustafa Eraslan borcunu kabul etmiştir. Ancak borcu ödememek ve alacaklıdan mal kaçırmak maksadıyla üzerinde bulunan mal varlığını başkalarına devrettiği anlaşılınca, tasarrufun iptali davaları açılmış ve kaçırıldığı anlaşılan bu gayrimenkuller üzerine mahkeme ihtiyati tedbir koymuştur. Tam bu süreçte hukuk ve ticaret mahkemelerinde yürüyen süreci durdurmak ve konulan tedbirlerden kurtulmak adına savcılığa haksız şikayette bulunmuştur."

Haydar Baş'ın malvarlığına tedbir

Haydar Baş'ın 20 yılı aşkın bir süredir FETÖ ile aralıksız mücadele ettiğini, Ergenekon ve Balyoz süreçlerinde FETÖ ekibi tarafından takibe alındığını, dinlendiğini ve hakkında birçok işlem yapılmaya çalışıldığını belirten Güler, şunları kaydetti:

"Bu noktada Selam Tevhid başta olmak üzere birçok davada müşteki durumunda olan Prof. Dr. Haydar Baş'ın Balyoz, Ergenekon, Poyrazköy, Odatv gibi FETÖ'nün kumpaslarıyla ilgili Türk yargısının yaptığı tarafsız yargılamalarda Prof. Dr. Haydar Baş ile ilgili, ilim adamı, Prof. Dr. siyasetçi ifadeleri kullanılırken, medya organlarına bilinçli olarak servis edilen bu haberlerde cemaat, cemaat lideri ifadelerinin kullanılması kasıtlı ve şantajı devam ettirmeye yöneliktir. Müvekkil aleyhine komplo kuranlar ve komploda yer alanlar bilmelidir ki müvekkil ömrü boyunca hukuk dışına çıkmamıştır. O, dünyanın tanıdığı bir ilim ve fikir adamıdır. İsnat edilen fiilleri yapmasına ne inancı ne dünya görüşü ne de fikriyatı müsait değildir. Prof. Dr. Haydar Baş, her tür bağnazlığa, hukuk dışılığa karşı çıkan, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda milli ve manevi kalkınma için çalışan örnek bir insandır. Müvekkil aleyhine yapılan her tür haksız yayını ve iddiayı reddediyor ve iftiracılara hukuk önünde hesap soracağımızı yüce Türk kamuoyuna ilan ediyoruz."

Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve Baş'ın da arasında bulunduğu 14 sanığın yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, Haydar Baş ve sanık Avukat Lütfullah Önder’in 3 milyon lira değerindeki taşınmazlarına tedbir konulmasına ve bu sanıkların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA