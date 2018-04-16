Haydarpaşa Garı'nda vagonlarda yangın çıktı
Haydarpaşa garında boş vagonlarda yangın çıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Haydarpaşa garındaki boş vagonlarda saat 16.15 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi Haydarpaşa garına geldi.
Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangınla ilgili açıklama
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nden (TCDD) yapılan açıklamada, "Haydarpaşa Depo Sahasında bulunan ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na teslim edilen hurda yolcu vagonlarının MKEK tarafından hurda kesimi yapılırken oksijen kaynağından kaynaklı vagonlarda yangın çıkmıştır." denildi.