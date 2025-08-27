Haydarpaşa Limanı'nda yakıt gemisinde yangın!

İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda sabah saatlerinde bir yakıt ikmal gemisinin ambar kısmında yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekibi müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre yangın, sabah 07.00 sıralarında meydana geldi. Yoğun dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alınırken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Soğutma çalışmaları devam ediyor

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, ekiplerin soğutma ve güvenlik çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.